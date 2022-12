'Lo Schiaccianoci' di Amarindance

Giovedì 22 dicembre alle 17.30 andrà in scena presso la palestra (allestita a teatro) della scuola elementare Quasimodo di Calambrone 'Lo Schiaccianoci', lo spettacolo liberamente ispirato e coreografato dai maestri e danzatori Irene Cannata e Niccolò Gaggio (in arte Famiglia Danazante), della scuola di danza Amarindance, un evento che celebra il decimo anniversario dell'associazione sul litorale pisano.

La celebre storia liberamente rivisitata e coreografata dai maestri Irene e Niccolò vede come interpreti, insieme ai maestri, bambini e ragazzi dai tre anni in su (Erica Annibali, Vanessa Bernini, Delia Brachini, Asia Freggia, Brandon Frullini, Matilde Compierchio, Aurora Flammia, Agnes Gaggio, Angelo Gaggio, Anna Galleri, Emma Galleri, Victoria Georgieva, Ella Stankova, Magdalena Toccafondo, Margherita Toccafondo) tutti coinvolti in uno spettacolo che racconta la storia più celebre del periodo natalizio e che più ne incarna la magia delle feste da oltre un secolo, più precisamente dal 18 dicembre 1892, quando il Mariinskij Theater di San Pietroburgo mise in scena un‘opera destinata ad entrare nella storia del balletto.

La trama è ambientata in casa del ricco signor Stralhbaun, durante una festa organizzata per celebrare la vigilia di Natale. Tra addobbi e danze caratteristiche, il vecchio amico di famiglia Drosselmeyer (Niccolò Gaggio) intrattiene gli ospiti con giochi di prestigio, regali e pupazzi meccanici da lui stesso costruiti. Clara (Margherita Toccafondo), figlia degli Stralhbaun, riceve in dono uno schiaccianoci con le fattezze di soldatino. Entusiasta, alla fine della serata si addormenta abbracciata al suo schiaccianoci, immaginando un mondo fantastico che di lì a poco prenderà vita sotto i suoi occhi. Dopo aver combattuto contro il Re dei Topi (Erica Annibali) e il suo esercito, inizia un viaggio nel Regno dei Dolci, in cui le leccornie diventano personaggi e ballano per allietare Clara e Fritz, lo schiaccianoci trasformatosi in uno splendido principe (Angelo Gaggio) Ma tutto è solo un sogno: Clara, si desta accanto all’albero di Natale con in braccio il suo dono inanimato, a rimanerle è solo il ricordo di creature incantate e affascinanti avventure

Nei dieci anni sul litorale pisano la scuola di danza Amarindance ha infatti proposto alla comunità tantissimi spettacoli non solo durante i saggi, ma anche durante manifestazioni ed eventi, formando decine di ragazzi e aiutandoli a migliorare la loro visione di se stessi ."Siamo molto emozionati nel tornare in scena davanti ad un pubblico con uno spettacolo cult che proprio 10 anni fa abbiamo proposto per la prima volta e insieme a noi ci saranno anche due ragazzi che danzarono la nostra prima versione de Lo Schiaccianoci, Erica Annibali e nostro figlio Angelo Gaggio. E' bellissimo vederli crescere insieme sulla scena".