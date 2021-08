Per 'Fuori Teatro' lo spettacolo 'Urge', ovvero 'Come dal nichilismo cosmico passammo alla torta Sacher'

Per la rassegna 'Fuori Teatro', venerdì 3 settembre è in programma lo spettacolo teatrale 'Urge', ovvero 'Come dal nichilismo cosmico passammo alla torta Sacher', di Andrea Kaemmerle e con Francesco Bottai (voce e chitarra) e Andrea Kaemmerle.

"Molto di bello si è scritto, ma molto di più si è detto, si è urlato, si è cantato, sussurrato… 'Verba Volant' e questo è incantevole: le parole volano altrove, come polline, come schegge di un albero abbattuto. Verba Volant è la salvezza perché per insegnare una canzone ad un bambino non serve altro che il tempo.



Verba volant, scripta manent è una maledizione, un insulto, è il permesso tacito di tradire quanto non immortalato dalla scrittura. Pericolosa epoca quella dove dare la PROPRIA PAROLA rimanda al far west di Sergio Leone, epoca dove i bambini hanno già 10 password segrete prima di avere dato un bacio. 'Urge' ripartire dall’ebrezza delle grandi parole al vento, assaporarne il profumo e farsi coccolare l’anima e l’immaginazione".Francesco Bottai, raffinato e protoromantico cantautore teatrale ed Andrea Kaemmerle attore ed autore da più di 30 anni, entrambi divertiti ed ammaliati da molte cose comuni, amici e sodali, sono i due pescatori che ogni sera di spettacolo si mettono a pescare nel grande POZZO dell’umanità ricercando la bellezza della parola detta, cantata, sussurrata…

