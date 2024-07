'Lo Stato dell'avventura', conferenza dello storico Marco Cimmino al Centro Espositivo SMS

Nell'Italia odierna c'è una parola che è completamente scomparsa dal discorso pubblico: avventura. Eppure, soltanto all'inizio del secolo scorso, noi italiani siamo stati protagonisti di alcune fra le imprese più straordinarie della Storia. Nell'Italia di primo '900 non solo le istituzioni pubbliche ma anche le imprese private avevano fatto proprio lo spirito dell'avventura e lo cavalcavano per lanciarsi in un mercato che si faceva globale: il nostro era lo Stato dell'avventura.

È per tornare a pensare un Paese in cui l'avventura abbia un senso che Pro Italia ha deciso di organizzare un incontro con lo storico Marco Cimmino per raccontare un’Italia fucina di coraggio, ingegno ed eroismo. La conferenza si terrà venerdì 26 luglio a partire dalle 21:00 presso il Centro Espositivo San Michele degli Scalzi.

L'ingresso sarà libero ma si consiglia di prenotare il proprio posto a sedere inviando un'email a info@proitalia.org.

[Foto: Festival èStoria]