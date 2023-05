'La Locandiera', spettacolo di beneficenza al Teatro Nuovo

Il Teatro Nuovo di Pisa ospita martedì 30 maggio alle 21.15 'La Locandiera' di Goldoni, uno spettacolo di beneficenza il cui incasso sarà devoluto alla Onlus S.U.Co.S che promuove un progetto in soccorso alla popolazione del Kenya per far fronte all'emergenza siccità. L'adattamento dello spettacolo è moderno: elimina trucco e parrucco per privilegiare il messaggio senza tempo di una ribellione femminile agli schemi imposti dalla società e dal potere in mano agli uomini. Il testo, fedele alla trama originale, si arricchisce in questo adattamento di spunti comici e vivaci per l'uso dei dialetti, in particolare il toscano con la sua carica di sferzante ironia. L'adattamento e la regia sono di Roberto Birindelli. All'iniziativa danno il loro fattivo contributo il Dopolavoro Ferroviario di Pisa e l'Associazione Binario Vivo.

Info

Ingresso: 10 euro