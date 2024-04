'Pasolini/Lorca, gocce di poesia', prima nazionale al Teatro Comunale di Capannoli

con Dario Marconcini e Giovanna Daddi

musiche a cura di Andrea Lupi e Valerio Perla

produzione La Compagnia del Bosco

Prima Nazionale

Il gradito ritorno di due artisti simbolo del teatro italiano che dopo il fortunato 'Poesia degli ultimi americani' tornano a lavorare con il nostro teatro. Stavolta si cimentano con due figure simbolo della cultura europea che non hanno certo bisogno di presentazioni per la loro opera letteraria ma che avevano molti punti in comune, la poesia, la politica, la omosessualità perseguitata, la morte violenta. In questo spettacoloa ricerca dell’attore è volta a trovare un ritmo tra la forza dell’espressione vocale e la potenza del significato; il rigore dell’interpretazione e della partitura musicale si rinnova ogni sera con la presenza del pubblico, un reading come una jam session.

Dario e Giovanna, simboli del teatro di ricerca a Pontedera e nell'Italia tutta, tornano a lavorare a Capannoli in un teatro che li accoglie e li riconosce come maestri assoluti.