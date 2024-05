Lorenzana, dalle case della mezzadria alle case dei turisti

Percorso nella bellissima campagna di Lorenzana con particolare attenzione alla trasformazione abitativa dei presìdi del territorio da abitazioni di lavoro per i mezzadri ad attività ricettive per i turisti. Con la guida del lorenzanese Sabiano D’Asaro, cultore di storia locale.



La partecipazione è gratuita – la prenotazione è necessaria.



Sabato 1 giugno

Ritrovo: ore 15:00 – Lorenzana, piazza Tripoli

Partenza: ore 15:15

Lunghezza: circa 7 km

Durata: circa 4 ore



Si consiglia:

-abbigliamento comodo e pantaloni lunghi

-scarpe da trekking

-bastoncini per camminare

-berretto

-repellente per difendersi dai parassiti



Nello zaino:

-acqua

-guanti e sacchi per raccogliere eventuali rifiuti durante il tragitto



Cani:

Al guinzaglio per tutto il percorso.



Prenota:

https://odeporica.wordpress.com/2024/05/24/lorenzana-dalle-case-dei-mezzadri-alle-case-dei-turisti/





email: odeporicaets@gmail.com