Lorenzana e dintorni, passeggiata storico ambientale

Itinerario guidato da Sabiano D’Asaro, esperto conoscitore di Lorenzana e dei suoi dintorni, alla scoperta e riscoperta di luoghi storici e perduti del territorio.



La partecipazione è gratuita. La prenotazione è necessaria.



Domenica 28 maggio

Ritrovo: Lorenzana, p.zza Tripoli (c/o il bar ristorante “Osteria dei Vecchi Sapori”).

Posteggi: Piazzale Donatori di Sangue, altrimenti all’ingresso dell’abitato

Partenza: ore 9:00

Durata: circa 3h 30′

Lunghezza totale: circa 7,5 km

Dislivello positivo: 80 m

Difficoltà: media



Percorso:

Giro del paese, località Ciangherotti, la Fonte dell’Alberaccio e lavatoio, Greppioli, La Casa, Collealberti, Tremoleto, villa di Roncione, Lorenzana.



Si consiglia:

-abbigliamento comodo e pantaloni lunghi

-scarpe da trekking

-berretto

-bastoncini per camminare

-repellente per difendersi dai parassiti



Nello zaino:

-acqua

-guanti e sacchi per raccogliere eventuali rifiuti durante il tragitto



Cani:

Al guinzaglio per tutto il percorso.



Pranzo:

Al termine della camminata, per chi vuole, BUFFET IN PIAZZA su prenotazione, servito da “Osteria dei Vecchi Sapori” al costo di 15,00 euro a persona.





odeporicaets@gmail.com