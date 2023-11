Lorenzo Barone ospite al Bike Village di Agnano

Sabato 4 e domenica 5 novembre non prendete impegni perché il grandissimo Lorenzo Barone torna al Bike Village di Agnano.



Parlerà della sua ultima eccezionale avventura in Islanda e di come si riescano a vincere sfide estreme e raggiungere traguardi incredibili attraverso il giusto atteggiamento mentale.



Ecco il programma:

- Sabato 4 novembre cena alla carta su prenotazione dalle 19.30 e alle 21.30 Lorenzo comincerà il suo racconto

- Domenica 5 novembre pedalata insieme a Lorenzo con percorso top secret





Chiama per prenotare la cena ed il tuo posto + 39 050 805 3280