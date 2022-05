Luca Rovini & Compañeros live a Marina di Pisa

Luca Rovini & Compañeros tornano a suonare a Pisa col loro show fatto di Rock, Country, Blues e canzoni d'autore. Sarà l'occasione per ascoltare brani dal nuovo disco "L'ora del vero" e tante altre cose dal passato.

Dopo le belle recensioni di Buscadero, La Repubblica, La Nazione e tante altre testate giornalistiche, dopo vari concerti in giro per l'Italia, questa è una delle poche occasioni di rivedere Luca Rovini e i suoi Compañeros a Pisa.

Della band fanno parte Emiliano Baldacci alla batteria, Mattia Bigongiali al basso e il chitarrista americano Peter Bonta, membro fondatore dei Nighthawks e Rosslyn Mountain Boys nonché già al servizio di Bo Diddley, Doug Sahm e tantissimi altri musicisti.



E' vivamente consigliato prenotare in anticipo il tavolo per la cena.



