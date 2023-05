Prezzo non disponibile

Mostra 'Luci di carta' di Marco Silvestroni. L’inaugurazione si terrà sabato 20 maggio dalle ore 19 alle ore 22. La mostra sarà aperta dal 21 fino al 31 maggio. Come sempre, gli orari della galleria saranno dal lunedì al sabato dalle 16 alle 20. Per qualsiasi domanda o per prendere appuntamenti: Concept River Lungarno Mediceo 9, email concept.river.pisa@gmail.com.