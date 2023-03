Luigi Contu (direttore Ansa) presenta il volume: 'I libri si sentono soli'

Giovedì 30 marzo, alle ore 17:15, presso la libreria Feltrinelli di Pisa, verrà presentato il volume: “I libri si sentono soli” di Luigi Contu, Direttore di ANSA. Introdurrà l’autore e modererà Giampaolo Ladu. “I libri vivono una vita propria che si incrocia con la nostra. Se li lasci abbandonati sugli scaffali per troppo tempo si intristiscono. Non basta comprarli e leggerli. Vanno vissuti, curati, consumati, soprattutto quelli che ti sono piaciuti di piu` o che ti hanno colpito, emozionato, magari turbato. Devi continuare a viverli anche dopo che hai finito di leggerli. I libri si sentono soli Luigi, come noi”. Le parole di un padre al figlio passano il testimone di una biblioteca di famiglia e di tutte le storie che quei libri, raccolti per tre generazioni, hanno l’impazienza di raccontare. Luigi Contu le insegue con l’intuito del cronista e la grazia dello scrittore, in un’indagine che parte da un appunto perduto per dare vita a un appassionante viaggio che attraverso i libri conduce nella storia di una famiglia, intrecciata con le vicende italiane, dai primi del Novecento ad oggi. Tra epiche imprese di banditi sardi, pagine di diari in trincea, testi futuristi e una poesia ritrovata di Ungaretti, I libri si sentono soli e` un romanzo di avventure letterarie, per chi ama i libri e i segreti che nascondono.