Per celebrare i 100 anni dalla nascita di Don Luigi Giussani e nel 50° anniversario della presenza del movimento di Comunione e Liberazione a Pisa, siamo lieti di invitarvi all'incontro: 'Luigi Giussani: passione per l'uomo, passione per Cristo'. Interverrà S.E Massimo Camisasca, Vescovo Emerito di Reggio Emilia.