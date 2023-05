Per celebrare i 100 anni dalla nascita di Don Luigi Giussani e nel 50° anniversario della presenza del movimento di Comunione e Liberazione a Pisa, si terrà la mostra: 'Luigi Giussani: passione per l'uomo, passione per Cristo'.

Il percorso proposto offre la possibilità di conoscere la figura di don Giussani alternando riflessioni e commenti sulla sua persona a momenti di ascolto diretto di brani audio e video tratti dai suoi interventi e discorsi. Fotografie e immagini documentano episodi e ambientazioni della sua vita. Attraverso la visita si incontreranno i volti del popolo che si è generato incontrando la vita di don Giussani: persone da tutto il mondo che hanno intercettato una parola o una esperienza viva piena di attrattiva. Sarà possibile essere accompagnati in questo viaggio nelle visite guidate dallo sguardo di persone di varie età, il cui incontro con Don Giussani e/o con chi a sua volta lo ha incontrato, ha determinato il desiderio di percorrere il cammino indicato.

La mostra è promossa dalla Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, tratta dalla mostra virtuale curata dalla Fraternità di Comunione e Liberazione (mostra.luigigiussani.org).



Per quanto riguarda la possibilità di visite guidate, sono gratuite ed è possibile effettuarle nei seguenti giorni:



altrimenti è possibile richiedere la visita guidata su appuntamento scrivendo a clpisa50@yahoo.com