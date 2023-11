'Lumen tra scienza e sogno' - Spettacolo per bambini a La Città del Teatro a Cascina

Domenica 19 novembre alle ore 17 alla Città del Teatro di Cascina, per la rassegna 'Domenica a teatro' la compagnia Illoco Teatro presenta:

LUMEN. TRA SCIENZA E SOGNO

di e con Annarita Colucci

Uno spettacolo in cui la scienza incontra la danza e l'immagine poetica raccontando la vita di una delle scienziate più importanti del Novecento: Marie Curie.

Una storia di coraggio che, da particolare, diventa universale e che è riassunta nella sua celebre frase: “Non dobbiamo avere paura di qualcosa, dobbiamo solo comprenderla”.

Lumen è il racconto di come l'essere umano, nella storia, è riuscito a vincere le sue paure, a spiegare i fenomeni naturali grazie alla scienza, ma soprattutto all’immaginazione.

Lo spettacolo utilizza il linguaggio del teatro d’oggetti e s’impreziosisce di momenti di danza e teatro d’immagine.

Il racconto procede sempre affiancando la semplice narrazione a momenti di dimostrazione pratica ed esperimenti e osa, cercando di trasmettere complicate teorie scientifiche attraverso gli strumenti del gioco e della fiaba proponendo le imprese dei grandi scienziati, da Giordano Bruno a Galileo, da Newton a Einstein.

Una storia che affascinerà grandi e piccoli.



teatro d’attore e oggetti

da 6 anni

durata 60’

sala Margherita Hack



Premio Miglior Spettacolo Contattitere, festival latino di teatro di figura 2021



Biglietti a partire da 5€+dp

Prevendita presso la biglietteria dal lunedì al venerdì 10-14, il mercoledì 10-14 e 17-19, il sabato 10-13.

Circuito Ticketone e on line

La domenica la biglietteria aprirà alle 16.00





La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina (PI)