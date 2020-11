Luna nuova al Monte Castellare

Ci incontreremo al Centro Visite del Monte Castellare dove verrete accolti con una speciale “Tisana di luna nuova” a base di erbe benefiche, depurative e drenanti, realizzata dalla Naturopata, che ne illustrerà i benefici. Alla bevanda seguirà la spiegazione della fase lunare di "Luna Nuova", le energie che porta con sé e il modo in cui influisce sulle nostre vite. Al termine ci sposteremo, con una breve camminata, in un ambiente naturalmente più adeguato alla fase successiva, ove potremo dedicarci, sotto la preziosa Guida di Marta Damele, alla "Meditazione di Luna Nuova" che sarà accompagnata dall'utilizzo di cristalli terapeutici. Conclusa la meditazione, faremo rientro al Centro Visite.



PROGRAMMA:

Ore 9:30 Ritrovo al Centro Visite del Monte Castellare

Ore 12:30 Circa, fine luogo di partenza



Durata attività totale: 3 ore

Lunghezza Totale(km): circa 5 km

Difficoltà: Facile



PARTECIPANTI: MASSIMO 15



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 12:00 del giorno precedente all’attività compilando il modulo in calce alla pagina del seguente link:

https://asdarcadia.com/2020/11/03/sabato-14-novembre-2020-luna-nuova-al-castellare/



Contributo richiesto: €15,00



CONTATTI:

- Responsabile Tecnico Michele Olivieri +39 3201618156

- Valerio Perullo +39 349 5508357

- Marta Damele +39 334 5668072

Per informazioni Tecniche e indicazioni stradali il giorno dell'evento.

- Monte Castellare +39 348 4508519

Per informazioni riguardo a prenotazioni e dettagli.



Tutte le attività saranno svolte all’aria aperta, rispettando il distanziamento, utilizzando la mascherina. L'accesso è garantito solo previa rilevamento della temperatura ad ogni partecipante, nel rispetto della normativa anti contagio COVID-19.



Il Centro Visite si trova ad Asciano “Località Monte Castellare, 1 – Asciano Valle – San Giuliano Terme (PI) ed è accessibile a piedi tramite strada sterrata e sentieri da Asciano e San Giuliano Terme (sul versante pisano) e Santa Maria del Giudice (sul versante lucchese).