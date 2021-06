La magia del Lungarno

L’aspetto di Pisa mi piace assai più di quel di Firenze. Questo Lung’arno è uno spettacolo così ampio, così magnifico, così gaio, così ridente che innamora: non ho veduto niente di simile né a Firenze né a Milano né a Roma. E veramente non so se in tutta l’Europa si trovino molte vedute di questa sorta.

(Giacomo Leopardi, 12 novembre 1827)

Leopardi rimase incantato dalla bellezza dei Lungarni tanto da declamare questi versi.Con questa visita guidata si andrà alla loro scoperta.



