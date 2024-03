Lungo il sentiero – Incontro con le piante officinali a Crespina

Un pomeriggio con Marilena Paletti, erborista tradizionale.



Domenica 7 aprile



- Osservazione e raccolta di campioni, con composizione di un piccolo erbario per poter riconoscere foglie e fiori.

- Preparazione di semplici prodotti con le piante incontrate sul percorso.



Al termine, visita guidata al Parco delle Civette.



La partecipazione è gratuita.



Il numero massimo di partecipanti è di 20 persone e la prenotazione è necessaria.

Per i bambini fino a 12 anni non occorre la prenotazione.



Ritrovo: ore 14:30 a Crespina, al Parco delle Civette via G.Ragli

Partenza: ore 14:45

Lunghezza: circa 4 km

Durata: circa 4 ore



Per prenotare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2KzeEGiNUqOmABz2GnP-K70n-PCZmmP-G-5LXglQmpaMwgw/viewform



Si consiglia:

-abbigliamento comodo e pantaloni lunghi

-scarpe da trekking o con suola scolpita

-berretto

-bastoncini per camminare

-repellente per difendersi dai parassiti



Nello zaino:

-coltellino

-acqua

-borsa di stoffa o cestino per la raccolta

-taccuino e penna per appunti

-guanti e sacchi per raccogliere eventuali rifiuti durante il tragitto



Informazioni:

email: odeporicaets@gmail.com





Pagina del sito: https://odeporica.wordpress.com/2024/03/25/lungo-il-sentiero-incontro-con-le-piante-officinali/