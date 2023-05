Lusaka in tour: Diego Cassinelli racconta il suo Zambia

77 giorni, 27 eventi per raccontare Lusaka, la capitale dello Zambia. Non solo le sue strade e le piazze, ma l'atmosfera, la gente e una storia: quella di un uomo che ha trovato il progetto della sua vita in una favela polverosa, e qui ha fatto qualcosa di grande.



Diego "Mwanza" Cassinelli è un uomo la cui storia ne fa nascere altre: pasticciere, educatore sociale, sognatore pragmatico di Moncucco di Vernate, in provincia di Milano, lascia tutto 12 anni fa per trasferirsi nello Zambia, a Lusaka. Per la precisione, a Bauleni, un agglomerato di vicoli, baracche in lamiera, stradine sterrate e povertà: la versione zambiana delle favelas sudamericane.



Da qui inizia la storia di un progetto che ha dato vita a un centro di aggregazione e formazione sociale, il Biko Center, una scuola, una pasticceria, una foresteria per ospitare i volontari, una scuola di calcio, luoghi dove fare musica… e molto altro.



Diego Cassinelli ora racconta il "suo" Zambia in un libro, Lusaka (edito da OGzero), e in un tour per l'Italia che arriverà a Pisa il prossimo mercoledì, 17 maggio alle ore 18.00 a La Nunziatina, in Via la Nunziatina, 11.





Ingresso libero