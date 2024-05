Mabo’s Notte Fluo a Cascina

A Cascina arriva la festa più fluorescente di Pisa e provincia il prossimo 7 giugno: la Mabo’s Notte Fluo. Ad organizzare l’evento sarà il Centro Wellness MABO’S, una realtà che da oltre 25 anni alimenta la passione di chi pratica fitness e sport a qualunque livello, con il patrocinio del Comune di Cascina. Questo appuntamento, giunto alla seconda edizione, lo scorso anno ha visto l’afflusso e la partecipazione di oltre 1200 persone e la distribuzione di 2000 gadget: numeri che dimostrano il coinvolgimento e l’affetto del territorio per un brand capace di evolversi e crescere anno dopo anno.

Nella struttura in via Arbatax (Navacchio) e nello spazio adiacente, tutti i protagonisti della famiglia Mabo’s accoglieranno dalle 18 i tesserati, gli amici o semplici curiosi per una serata all’insegna del divertimento e del benessere fisico.

Lo sport non sarà l’unico protagonista della festa che vede come partner note realtà locali come IGC Ferrante, Truck Italia Auto, Fisiolaser, Voce Viaggi. La musica dal vivo di una nota band locale e, a seguire, il dj set faranno ballare tutti i presenti fino a tarda notte, magari dopo aver gustato una delle diverse proposte dei food truck presenti. La serata, inoltre, sarà resa ancora più speciale dalla presenza dei ragazzi del Liceo 'Antonio Pesenti' di Cascina alle prese con una performance di Live Painting. La Mabo’s Notte Fluo sarà a tutti gli effetti la festa del fitness e del benessere, la riscoperta e la piacevole conferma di come lo sport sia motore di aggregazione, benessere e divertimento a qualsiasi età. Il 7 giugno non resta che indossare la più sgargiante delle t-shirt e divertirsi da Mabo’s.

Per restare aggiornati sull’evento basta seguire la pagina Instagram https://www.instagram.com/ mabos.wellness/