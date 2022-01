'Macbettu' di Alessandro Serra - Sardegna teatro

Alla Città del Teatro di Cascina, sabato 15 gennaio alle ore 21.00 arriva lo spettacolo Macbettu di Alessandro Serra. Il Macbeth di Shakespeare recitato in sardo e, come nella più pura tradizione elisabettiana, interpretato da soli uomini. Durata 1.30'; sala grande.

Tratto dal Macbeth di William Shakespeare

'L’idea nasce nel corso di un reportage fotografico tra i carnevali della Barbagia. I suoni cupi prodotti da campanacci e antichi strumenti, le pelli di animali, le corna, il sughero. La potenza dei gesti e della voce, la confidenza con Dioniso e al contempo l’incredibile precisione formale nelle danze e nei canti. Le fosche maschere e poi il sangue, il vino rosso, le forze della natura domate dall’uomo. Ma soprattutto il buio inverno. Sorprendenti le analogie tra il capolavoro shakespeariano e i tipi e le maschere della Sardegna. La lingua sarda non limita la fruizione ma trasforma in canto ciò che in italiano rischierebbe di scadere in letteratura'. Alessandro Serra

Con Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Alessandro Burzotta, Andrea Carroni, Giovanni Carroni, Maurizio Giordo, Stefano Mereu, Felice Montervino

traduzione in sardo e consulenza linguistica Giovanni Carroni

collaborazione ai movimenti di scena Chiara Michelini

musiche pietre sonore Pinuccio Sciola

composizioni pietre sonore Marcellino Garau

tecnico della luce e Direzione Tecnica Stefano Bardelli

tecnico del suono Giorgia Mascia

regia, scene, luci, costumi Alessandro Serra

produzione Sardegna Teatro, in collaborazione con compagnia Teatropersona

distribuzione Danilo Soddu

con il sostegno di Fondazione Pinuccio Sciola e Cedac Circuito Regionale Sardegna

Premio Ubu 2017 come Spettacolo dell'Anno

Premio della Critica Teatrale conferito dall'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro

Festival MESS Awards (Sarajevo):

- Best Director – Alessandro Serra

- The Golden Mask Award by Oslobodenje - Macbettu

- The Luka Pavlovic Award by theatre critics - Macbettu

PREMIO LE MASCHERE DEL TEATRO 2019

Migliore spettacolo di prosa

Alessandro Serra migliore scenografo



Biglietti da 13 a 22 €+dp

Prevendita on line circuito Boxoffice Toscana e Ticket One

Presso i punti boxoffice

Presso Sez. Soci ipercoop Navacchio

Biglietteria del teatro aperta

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14

Il mercoledì dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 19

(escluso festivi)

info biglietteria@lacittadelteatro.it 050744400 (int 1) e 3458212494