Maestro Pellegrini live con l'anteprima del nuovo album 'Chi sono io'

Maestro Pellegrini presenta in anteprima live il nuovo album 'Chi sono io'. A seguire, talk con Ico Gattai. Ico sarà ospite e interlocutore della presentazione in anteprima live di 'Chi sono io', in un talk faccia a faccia con il Maestro.

Giovedì 4 Aprile

Backstage Academy, Via delle Cascine 66 - Pisa

Apertura porte 21.30 - Inizio live 22.00

Prevendita su Eventbrite: 5,00 €