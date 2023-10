Maggio '43 di Davide Enia al Teatro Persio Flacco

Cos’ è la notte quando arriva sempre l’urlo della sirena d’allarme per i bombardamenti notturni? Nascondersi per paura di essere trovati dalle milizie fasciste? Non avere soldi ma avere un disperato bisogno di acquistare delle medicine?

Qualcuno sarebbe in grado di immaginarsi cos’ è vedere il massacro di Palermo del 9 maggio 1943? Camminare tra le macerie della propria terra e non essere in grado di riconoscere le strade, le case, ma vedere solo polvere e fumo a perdita d’occhio?



Maggio ’43 è la fotografia di un passato, un diario, un racconto di uomini e donne. Il lavoro trae ispirazione dalle interviste delle persone che vissero quei giorni e ne uscirono miracolosamente illese. Dalla loro narrazione, dai frammenti di memoria raccolti, prende le mosse l’elaborazione drammaturgica di Davide Enia – drammaturgo, attore, regista e romanziere – che scompone, intreccia, rielabora queste voci, incastonandole una a una in una storia corale.

Tempi cupi, in cui per riuscire a sopravvivere era necessario ingegnarsi. Tempi atroci, in cui la morte cadeva inattesa. Tempi malati e bugiardi, cinici e bari. Maggio 43’ è un viaggio in un passato che ricorda con lucida e nitida ferocia questo nostro presente.



Sul palco, insieme a Davide Enia – vincitore nel 2019 del premio “Le Maschere del Teatro Italiano” come “migliore interprete di monologo” e nello stesso anno del premio UBU per lo spettacolo L’abisso nella categoria “migliore testo italiano” – Giulio Barocchieri, musicista palermitano e compositore, dal 2004, di tutte le musiche degli spettacoli di Enia.



Lo spettacolo ha debuttato per la prima volta al Piccolo Teatro di Milano.



Biglietti online acquistabili su TicketOne: https://www.ticketone.it/eventseries/maggio-43-3503319/?affiliate=IGA