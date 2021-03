Evento Online con 2 grandi Maghi il giorno di Pasqua e Pasquetta 4-5 aprile 2021

Primo Spettacolo 15:30 Replica 17:30 entrambi i giorni. Biglietto online solo 8 euro!

Link biglietto (scegliere data e ora): https://www.eventbrite.it/e/biglietti-magia-e-bolle-di-pasqua-2021-144390057549

Uno spettacolo fantastico che unisce i migliori numeri di bolle di sapone e di magia

D'ARTAGNAN IL MAGO DELLE BOLLE 3 volte Campione del Mondo di bolle di sapone con ben 3 Guinness dei Primati ufficiali ottenuti dalla sede di Londra. (www.magodartagnan.it)

MAGICO MATTEO E MAGICA IRENE Prestigiatori illusionisti e astri nascenti della magia italiana, recentemente esibitosi su RAI 1 ai Soliti Ignoti di Amadeus



Un evento appositamente studiato soprattutto per i bambini con i seguenti contenuti aggiuntivi oltrtr alle esibizioni magiche:

- Tutorial costruzione cerchio per fare le bolle ed attrezzo per produrre la schiuma

- Spiegazione semplice e preparazione formula molto economica liquido bolle fai da te in casa

- Laboratorio bolle per insegnare a usare tali attrezzi

- Minicorso e doppio tutorial di magia dove si insegnano alcuni trucchi magici sbalorditivi.



Questo per poter far provare e divertire ai vostri bambini l’arte delle bolle di sapone e della magia dopo aver visto lo spettacolo, anche restando a casa possiamo tornare a rendere felici gli occhi dei vostri bimbi rendendoli maghetti di bolle e magia.