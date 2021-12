Anche il litorale pisano abbandona i vestiti estivi per indossare quelli natalizi. Sabato 18 dicembre a Marina di Pisa è tempo di 'Maiorca Christmas Time', un pomeriggio tra i locali e i negozi di via Maiorca, animati per l'occasione dalle esibizioni di danza acrobatica aerea, trampolieri e illusionisti. Ma non mancheranno gli intrattenimenti per tutti, dai grandi ai più piccoli. Ci saranno infatti caldarroste, zucchero filato e l’arrivo di Babbo Natale sul risciò, che porterà doni e dolcetti ai bambini. Allestito anche un piccolo mercatino natalizio in Largo Pontecorvo.