25 e 26 gennaio ore 21.30 spettacolo in streaming su Zoom

di e con: Serena Gatti

Produzione: Azulteatro



MALDORIENTE è un monologo ispirato ai romanzi dell’architetto palestinese Suad Amiry. Stile tragicomico e linguaggio semplice per un racconto dove assurdo, ridicolo e violento si mescolano. Cercando un equilibrio tra la brutalità dei fatti e la delicatezza dell’argomento, Maldoriente racconta episodi di vita quotidiana in una realtà di conflitto, paradossali, ma reali, portando l’attenzione là dove i media non scrutano. La protagonista compie un’epopea assurda per ottenere la propria carta di identità sullo sfondo di musiche e canti del bacino mediterraneo, ponte musicale e culturale tra paesi molto vicini tra loro. Il tema dell’identità riflette la questione palestinese e quella più generale dei diritti, della condizione femminile, della migrazione, del Mediterraneo, di cosa siamo come cittadini e persone.