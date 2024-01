'Malèfici', musical per bambini al Teatro Verdi

Com’erano da bambini i cattivi delle fiabe? E perché sono diventati così? Il comico, scrittore, attore e cantautore Dario Vergassola approda per la prima volta al teatro per ragazzi ponendosi queste domande: nasce così 'Malèfici', musical per famiglie, dai 4 anni, uno spettacolo per riflettere perché gli antagonisti delle fiabe sono diventati così, senza giustificare le loro azioni, ma nemmeno darle per scontate.

Con 'Malèfici', in programma sabato 20 gennaio alle ore 18, il Teatro di Pisa apre la seconda Stagione Family & Kids dedicata alle famiglie e ai bambini. Primo dei quattro spettacoli in cartellone, 'Malèfici' di Dario Vergassola porterà sul palco quattro celebri ‘cattivi’ delle fiabe: la Regina cattiva, il Gran visir, La strega del Mare e il Lupo delle fiabe.

I biglietti:

Prezzi: 10 euro intero, 6 euro ridotto (sotto i 12 anni); 3 euro il terzo biglietto per bambini sotto i 12 anni

Dove acquistarli: al Botteghino del Teatro di Pisa, al servizio telefonico (050.941188) e su www.vivaticket.com.

Altre info: 050.941111

La Regina cattiva è ossessionata dall’idea di essere bella: se un tempo c’era lo specchio a testimoniare la sua bellezza, oggi si fa direttamente i selfie con lo smartphone. Il Gran visir è il personaggio più antipatico e scorbutico di tutti, ma non c’è spigolo caratteriale che non possa essere smussato e accettato. La strega del Mare finalmente può fare a meno di avere una voce potente, perché oggi ci sono i microfoni a dare manforte. Approfittando della sua presenza, si riflette anche sull’inquinamento dei mari, deturpati dalla plastica e dai rifiuti. Lupo delle fiabe, storicamente cattivo, che in realtà è vegano, ma si vergogna ad ammetterlo in pubblico.

Interpreti di questo divertente spettacolo sono I Muffins, quartetto artistico formato dal cantautore Stefano Colli (finalista della 58° edizione del Festival di Castrocaro su RaiUno e concorrente della 6ª edizione di The Voice of Italy nel team Gigi D’Alessio) e dai tre performer Maddalena Luppi, Giulia Mattarucco e Riccardo Sarti. 'Malèfici' è una produzione Associazione ATTI, Fondazione AIDA, Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento con la collaborazione del Coordinamento Teatrale Trentino e il sostegno della Fondazione Caritro.