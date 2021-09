Mama Mia - Queen Tribute Band a Eliopoli

MAMA MIA - QUEEN Ttibute band a Eliopoli Summer 2021.



Venerdi 3 settembre ore 22 l'ultimo concerto della stazione di eventi 2021 (undicesimo della rassegna) sarà dedicato alla musica alle canzoni e alle meravigliose poesie dei QUEEN.



La Tribute band dei Mamamia è cosi composta:

MATTIA BRAGHERO voce

MIRCO DIMITRIO alla chitarra

SIMONE BISERNI al piano

LUCA CAMBI al basso

FEDERICO BISERNI alla batteria





Gruppo fiorentino presente da 4 anni consecutivamente a Eliopoli Summer.Anche in questa edizione i posti sono andati a ruba immediatamente. Sold out ma chi non li vuole perdere può comunque presentarsi e inserirsi nella lista di attesa oppure assistere allo show dai lati della platea oppure farlo comodamente seduti in una delle attività di bar e ristorazione presenti a Eliopoli.