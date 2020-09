'Manette per la speranza' - mostra fotografica

Dal 03 al 31 Ottobre VIVO! ospiterà la mostra fotografica "Manette per la speranza" di Giovanni Toccafondi.

Il vernissage di apertura sarà impreziosito dall'introduzione teatrale di Chiara Lazzeri.



----



MANETTE PER LA SPERANZA

"In ogni scatto c‘è qualcosa che mi prendo e che mi resta.

Ricordo esattamente il momento in cui ho scattato ogni fotografia, dettagli

che noto solo quando ho una macchina fotografica in mano, come se avessi

un secondo paio d‘occhi.“

Le prime foto di questa raccolta sono state scattate nel 2010.

Questi scatti riassumono quasi 10 anni di studio e di viaggi in 6 città, dalla piccola Pontedera alla sconfinata San Pietroburgo.

L‘occhio del fotografo è attratto da pattern ricorrenti, dal rapporto

tra i protagonisti e lo sfondo (spesso improvvisato, a volte atteso a lungo,

mai creato), da qualche particolare nel volto o nella posa di un passante,

in genere ignaro dell‘osservatore.

Ogni scatto crea per il fotografo un momento intimo di profonda comunione

con il soggetto, qualcosa che resta, nella fotografia e nel ricordo, fermo nel tempo.



----



GIOVANNI TOCCAFONDI

Nasce nel 1988 e vive a Firenze.

Inizia a fotografare nel 2006 utilizzando una macchina analogica, la pentax 1000. I primi scatti sono in bianco e nero, sviluppati in camera oscura. In seguito si avvicina al digitale, con un lavoro fotografico dal titolo "Dies irae", il giorno dell‘ira. Realizza due reportage, uno sul teatro come esperienza di inclusione, l‘altro sulla vita quotidiana di marito e moglie non vedenti.

Si diploma nel 2011 in fotografia alla Libera Accademia di belle arti (L.A.B.A) a Firenze con un lavoro fotografico sugli ambienti universitari a San Pietroburgo.

Successivamente lavora come post-produttore e partecipa a una campagna fotografica per la parità di genere.

Dal 2015 intraprende diverse esperienze professionali che lo portato a lavorare come operatore socio sanitario.

Continua il suo percorso fotografico per passione.