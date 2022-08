Una serata a Cascina con lo spettacolo teatrale 'Mappe del Cosmo'

‘Metti una sera a Cascina’ propone un nuovo evento organizzato dal Comune di Cascina in collaborazione con Ego Virgo. Va infatti in scena lo spettacolo teatrale dal titolo 'Le Mappe del Cosmo', prodotto e curato da Ego, con Ferrara Off Teatro e Comics&Science. Le voci di Diana Hobel e Marco Sgarbi e i disegni di Gabriele Peddes ci trasporteranno alla scoperta delle vite di scienziate e scienziati che hanno cambiato il nostro modo di vedere l’universo, dal Big Bang alla scoperta delle pulsar, fino alla rivelazione delle onde gravitazionali. Storie appassionanti, sorprendenti e divertenti, per tutti. L’ingresso è gratuito, preferibile la prenotazione inviando una mail a info@ego-gw.it indicando numero e nome dei partecipanti. Una serata fortemente voluta per comprendere meglio e di più l’affascinante mondo dei buchi neri e delle onde gravitazionali. Un evento che si inserisce nell’ambito della rassegna estiva ‘Metti una sera a Cascina’.