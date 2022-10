Logge di Banchi si illumina di verde per la Giornata Mondiale della Salute Mentale

Il Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, in collaborazione con le istituzioni e gli enti territoriali organizza il giorno lunedì 10 ottobre marce e manifestazioni cittadine per celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale. L’Alba Associazione, che fa parte del Coordinamento, organizza a Pisa la marcia per la salute mentale, che inizierà alle 18.30 di fronte al palazzo del Comune. Il palazzo delle Logge di Banchi verrà illuminato di verde, colore simbolo della Giornata. La Marcia seguirà un percorso nel centro storico, passerà da piazza dei Miracoli, e si concluderà presso il circolo ARCI L’Alba.

La giornata è stata istituita nel 1992 con lo scopo di promuovere le attività di tutela della salute mentale e per informare su questo tema in modo corretto e positivo a cittadinanza. Il disagio mentale è in continuo aumento fra tutte le fasce della popolazione, le persone che soffrono disagio mentale sono sempre di più e i servizi sono sempre più carenti. Molte persone che soffrono di disagio mentale non ricevono il trattamento adeguato e sperimentano isolamento e pregiudizi che impattano negativamente sul benessere psicologico e sulla ricerca di lavoro. Quest’anno la giornata ha il titolo: 'Rendere la salute mentale e il benessere per tutti una priorità mondiale'.

Bisogna aggiungere che la pandemia ha aumentato nelle persone ansia, depressione e stress. Simbolo della manifestazione toscana è la candela 'luce per illuminare le menti'. Le finalità della marcia sono: coinvolgere e sensibilizzare i giovani; sensibilizzare l’opinione pubblica; socializzare; favorire il benessere psico fisico anche attraverso l’attività fisica che è dimostrato influisce positivamente sul cervello. La partecipazione è gratuita e verrà consegnato a tutti i partecipanti un gilet della manifestazione da indossare. Porterà i saluti dell’assessore alle Politiche Sociali Veronica Poli il dottor Marcello Lazzeri, presidente della Seconda Commissione Consiliare.