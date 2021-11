Marco Baliani in Kohlaas

Marco Baliani, sabato 18 dicembre alle 21 alla Città del Teatro, sarà in scena con 'Kohlaas' tratto dall’opera 'Michael Kohlhaas di Heinrich von Kleist'.

Testo di Marco Baliani e Remo Rostagno, regia di Maria Maglietta.

Una produzione Trickster Teatro - Casa degli Alfieri.



La storia di Kohlhaas è un fatto di cronaca realmente accaduto nella Germania del 1500, scritto da Heinrich von Kleist in pagine memorabili.



Marco Baliani aggiunge allo scheletro osseo riconoscibile della struttura del racconto nervi, muscoli e pelle che provengono non più dall’autore originario, ma dalla sua esperienza, teatrale e narrativa, dal suo mondo di visioni e di poetica. Così via via il testo originale si è come andato perdendo e ne nasceva un altro, un work in progress alla prova di spettatori sempre diversi, anno dopo anno, come si formasse tra le mani un organismo vivente sempre più ricco e differenziato.



Kohlhaas è la storia di un sopruso che, non risolto attraverso le vie del diritto, genera una spirale di violenze sempre più incontrollabili, ma sempre in nome di un ideale di giustizia naturale e terrena, fino a che il conflitto generatore dell’intera vicenda, cos’è la giustizia e fino a che punto in nome della giustizia si può diventare giustizieri, non si risolve tragicamente lasciando intorno alla figura del protagonista una ambigua aura di possibile eroe del suo tempo.



durata h. 1.15'

sala grande

Biglietti da 13 a 22€ + dp

Prevendita on line e circuito Boxoffice Toscana e Ticket One

La biglietteria del teatro è aperta

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14,

il mercoledì 10-14/17-19

info 050744400 3458212494

biglietteria@lacittadelteatro.it



Marco Baliani sarà in scena anche domenica 19 dicembre alle 17 con lo spettacolo per bambini "FROLLO"