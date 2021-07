Marco D’Amore presenta il suo libro 'Vesuvio'

Possono il regista-protagonista e lo sceneggiatore di un film sulla camorra con 'L’Immortale' scrivere un libro per ragazzi? Non solo la risposta è chiaramente affermativa ma sarà sicuramente uno degli argomenti dell’incontro che la Libreria dei Ragazzi, con la collaborazione di Confesercenti Toscana Nord, organizzano venerdì 9 luglio alle 18 in Largo Ciro Menotti con Marco D’Amore e Francesco Ghiaccio autori del libro 'Vesuvio'.

Marco D’Amore è lo spietato Ciro Di Marzio della serie Gomorra, ma anche il protagonista e il regista del film 'L’Immortale', film scritto anche da Francesco Ghiaccio. Da quella esperienza nasce 'Vesuvio', edizioni DeA, un romanzo per ragazzi e per adulti, tratto da storie vere e vicine. Una storia coraggiosa e autentica che racconta uno spaccato autentico, terribile e coraggioso della nostra Italia.

Protagonisti sono Federico, tredici anni vissuti a Napoli in quei vicoli dove è tutto magico e, allo stesso tempo, tutto vero e spietato, tutto da conquistare. Susy ha gli occhi neri, neri come i capelli e la frangetta dritta, sente di essere una guerriera, altre volte, invece, vorrebbe essere soltanto una ragazza come tante. Sono i figli dei boss più potenti della città, rivali tra loro. A dialogare con i due autori affrontando i tanti temi che da questo libro si dipanano sarà Elisa Bani.

