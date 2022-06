Serata dedicata alla musica di Giancarlo Bigazzi con Marco Masini al Pisa Scotto Festival

Orario non disponibile

Al Pisa Scotto Festival venerdì 24 giugno andrà in scena una serata dedicata in ricordo del Maestro Giancarlo Bigazzi. In occasione del decennale della sua scomparsa, la Giancarlo Bigazzi Edizioni e Produzioni musicali unitamente alla famiglia, organizza una serie di eventi dedicati alla sua carriera, durata oltre mezzo secolo, che ha regalato a tante generazioni la colonna sonora di una vita.

La città di Pisa ospita due giornate in ricordo del grande compositore, paroliere e produttore discografico inserendo nel cartellone del Pisa Scotto Festival la serata di venerdì 24 giugno, in cui si esibiranno Marco Masini, Aleandro Baldi, il Maestro Marco Falagiani, direttore musicale dell'evento, Valentina Galasso e l'esordiente Cecille. Interverranno, a raccontarci la vita e le opere del Maestro Bigazzi, anche il Professor Ciro Castaldo, autore del libro "Giancarlo Bigazzi, l'artigiano della canzone" Edizione Melagrana e la Signora Gianna Bigazzi. Presenterà il giornalista Enrico Salvadori. Il giorno precedente all'evento, giovedì 23 giugno dalle 10 alle 16 si terrà sempre al Giardino Scotto la seconda tappa delle audizioni live del Premio Nazionale Giancarlo Bigazzi, il concorso canoro rivolto a giovani cantautori e cantanti interpreti.