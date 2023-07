A Coltano il 'Marconi Music Nights'

Riparte la collaborazione tra l'Associazione "Marconi Labs Coltano", l'Associazione "Il Pentagramma" e Radio Coltano Marconi con il 'Marconi Music Nights'. La collaborazione, stroncata con la pandemia, rinasce con una nuova veste che prevede la realizzazione di otto serate musicali fra i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, ospitate nella suggestiva location della Villa Medicea di Coltano, con lo scopo di valorizzare una parte del territorio pisano da qualche tempo lasciato in ombra. Le serate si apriranno con un apericena fornito dalle attività locali di Coltano e, a seguire, le esibizioni di professionisti con interessanti programmi di vari generi musicali, dal classico al jazz fino ad arrivare ai giorni nostri con musiche sudamericane e pop.



Il Marconi Music Nights parte il 21 luglio con il Trio Frassi-Guerra-Marsico che propone il "Alleria New York - Napoli", viaggio musicale di andata e ritorno attraverso alcune tra le canzoni più iconiche del XX secolo. A seguire il 28 luglio si esibirà Doady Giugliano & Manu Ley con "Un Po' Di Noi" , rivisitazione di brani internazionali dagli anni ‘40 ai giorni nostri giorni rielaborati a 4 mani e due voci per poi proseguire il 4 agosto con un concerto del giovane pianista Francesco Saviozzi con "Quasi Romantico" la cui esibizione, con un programma musicale classico molto impegnativo, sarà dedicata a Simone Sbrana, amico/collaboratore delle due associazioni in molte iniziative di volontariato morto prematuramente.

L'Associazione Marconi Labs nasce con finalità culturali e scientifiche ed ha come obiettivo primario la valorizzazione turistica e il recupero della Stazione Radiotelegrafica di Coltano realizzata da Guglielmo Marconi; Presidente dell'Associazione Fabio Cosci e Presidente onoraria la Principessa Elettra Marconi che speriamo avere come ospite alle nostre serate.



Direttore artistico del Marconi Music Nights è Silvia Trivoletti, presidente dell'Associazione musicale "Il Pentagramma, con sede a San Giuliano Terme, che, oltre a occuparsi della divulgazione musicale in ambito scolastico, organizza numerosi eventi musicali in collaborazione con gli enti locali del territorio da numerosi anni. Radio Coltano Marconi curerà la parte tecnica.

Info

Per partecipare agli eventi è richiesta una prenotazione inviando una mail a marconimusicnights@gmail.com. E' possibile consultare il programma generale con tutti gli appuntamenti e il programma dettagliato delle serate sul sito www.pentagrammapisa.it