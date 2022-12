L'a.s.d. ap.s. Arcadia organizza una camminata energica guidata da Istruttori di Fitwalking in un circuito inserito nella Pineta del litorale marinese per finire con una sessione di Qi Gong tenuta da Elena Bizzarri sul Rooftop della Rosa dei Venti, con una vista mozzafiato sulla foce del fiume Arno, la spiaggia del Gombo e la cornice spettacolare delle Alpi Apuane.



Il Qi Gong, “l’arte di nutrire la vita”, migliora la condizione personale aumentando le difese immunitarie e rafforzando sia il corpo che la mente. Adatto a tutti, il Qi Gong (Chi Kung), attraverso semplici esercizi eseguiti con la mente quieta e in completo rilassamento fisico, permette la percezione e lo sviluppo dell’energia interna e l’acquisizione di una consapevolezza nuova, che consente di interagire in modo positivo con gli altri e con l’ambiente.



Per tutte le informazioni e prenotarsi visita il sito https://www.asdarcadia.com/mare-pineta-e-qi-gong-domenica-15-gennaio-2023/