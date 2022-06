Scoppia l'estate sul litorale pisano con il ricco cartellone di Marenia

L’estate si colora con i numerosi appuntamenti di 'Marenia NonSoloMare', cartellone di eventi per l’estate 2022 sul litorale pisano. Tante le serate che compongono la rassegna che si svolge da Marina di Pisa a Tirrenia e Calambrone. Quest’anno dal sapore particolare perché festeggia i 150 anni della fondazione di Marina di Pisa e 90 della fondazione di Tirrenia.

Si trasferisce in una nuova location, la riqualificata Ciclilandia a Tirrenia (piazza dei fiori, dal 2 al 31 luglio), la rassegna 'Dialoghi d’Autore', al suo secondo anno, voluta dall’Assessorato al Turismo del Comune di Pisa insieme alle librerie indipendenti della città, con scrittori come Marco Vichi (2 luglio), Giorgio Scaramuzzino (3 luglio), Franco Arminio (4 luglio), Maurizio De Giovanni (9 luglio), Rick Dufer (10 luglio), Ezio Gavazzeni (15 luglio), Stefania Auci (16 luglio), Luigi Garlando (23 luglio), Marcello Veneziani (29 luglio), Cristiano Militello (31 luglio).

A Marina di Pisa (piazza delle Baleari, dal 16 al 19 agosto) spazio alla musica dal vivo, con particolare attenzione rivolta ai più giovani, con i live di Michele Bravi (16 agosto), Motta (17 agosto), Mario Biondi (18 agosto) e The Kolors (19 agosto).

Molti anche gli appuntamenti organizzati dalla Pro Loco del Litorale Pisano, con la novità delle 'Notti blu' al Golf club di Tirrenia (viale San Guido, da 23 giugno al 1 settembre), ospiti tra gli altri Giulia di Quilio (28 luglio), Rick Hutton (5 agosto), Anna Meacci (11 agosto), Katia Beni (1 settembre).

Per i più piccoli torna la magia delle serate con burattini, marionette, favole e storie insieme al 'Teatrino del Sole' a Marina di Pisa (Giardino delle scuole Viviani, dal 1 al 30 luglio), con compagnie teatrale di burattini e pupazzi provenienti da tutta Italia.

A Calambrone, invece, si svolgerà 'Eliopoli Summer' (piazza A. Madonna, da giugno a settembre) con musica dal vivo, incontri, spettacoli e talk show, tra cui Andrea Vianello (1 luglio), Asia Argento (15 luglio), Massimo Lopez (29 luglio), Joe Bastianich (6 agosto), Monica Guerritore (19 agosto), Michele Placido (26 agosto).

"In quest’anno di vera ripartenza, così importate per il Litorale Pisano che festeggia 90 anni dalla fondazione di Tirrenia e 150 da quella di Marina di Pisa, 'Marenia-Non Solo Mare' entra a pieno regime con una programmazione di tutto rilievo sia per gli artisti coinvolti che per la novità del luogo che ospiterà gli eventi a Tirrenia - dice l’assessore al Turismo e commercio Paolo Pesciatini - nel ‘continuum’ di spazio che abbraccia Marina, Tirrenia e Calambrone e in cui si snoda la rassegna, quest’anno si aggiungerà lo spazio del Parco di Ciclilandia a Tirrenia. Dopo i lavori di riqualificazione dell’area verde che la nostra amministrazione ha fortemente voluto, abbiamo dato una nuova veste al Parco, presentandolo come giardino estivo, ideale per ospitare incontri, eventi, spettacoli, presentazioni di libri e proiezioni di film: in una semplice espressione, il luogo che a Tirrenia era sempre mancato".



"L’estate 2022 sarà per questa realtà storica l’anno di ripartenza, ma in prospettiva, nelle prossime estati, ospiterà eventi di sempre maggiore respiro - prosegue Pesciatini - nell’edizione di quest’anno a Ciclilandia sarà riservato particolare spazio per la presentazione di libri, ospitando autori e scrittori del panorama della letteratura italiana contemporanea con la collaborazione delle librerie indipendenti della città. Ciclilandia ospiterà anche il musical per famiglie 'Il libro della giungla', lo spettacolo di Cristiano Militello e concerti di artisti locali emergenti. Oltre a questa novità, tra i concerti, ci saranno nomi importanti della musica rivolta ai giovani: Motta, Michele Bravi, The Kolors e un talent show, oltre a Mario Biondi per rispondere a tutti i gusti del pubblico. A tutto questo si aggiungerà il ricco cartellone di eventi organizzati da Confcommercio, Confeserecenti, Pro Loco del Litorale, Eliopoli a Calambrone e tanto altro ancora tra cui i fuochi di artificio di fine estate (27 agosto) a Marina di Pisa".

Marenia 2022 - Il programma

Dialoghi d’autore, Tirrenia (2-31 luglio)

Gli incontri letterari del litorale tornano ad animare il mese di luglio per il secondo anno, quest’anno la location sarà a Tirrenia, nell’area riqualificata di Ciclilandia. Anche quest’anno l’iniziativa è stata organizzata con la partecipazione delle librerie indipendenti della città: Libreria Erasmus, Libreria Pellegrini, Gli Anni in Tasca, Libreria Civico 14, Libreria Fogola, Libreria dei Ragazzi.

Sabato 2 luglio (ore 19.00), Anna Vera Viva presenta 'Un’indagine nel cuore segreto di Napoli', in dialogo con lo scrittore pisano Andrea Falchi, a seguire (ore 21.30) Marco Vichi dialoga con Leonardo Gori su 'Non tutto è perduto. Un’avventura del commissario Bordelli'.

Domenica 3 luglio (ore 21.30) Mario Lodi e Giorgio Scaramuzzino presentano 'Cipì e bandiera in scena'.

Lunedì 4 luglio (ore 21.30) Franco Arminio presenta 'Studi sull’amore'.

Sabato 9 luglio (ore 21.30) Maurizio De Giovanni presenta 'Un volo per Sara'.

Domenica 10 luglio (ore 21.30) Rick Dufer presenta 'Seneca tra gli zombie', guida filosofica di sopravvivenza al caos.

Venerdì 15 luglio (ore 21.30) Ezio Gavazzeni presenta 'La furia degli uomini'.

Sabato 16 luglio (ore 21.30) Stefania Auci presenta 'I leoni di Sicilia. L’inverno dei leoni'.

Sabato 23 luglio (ore 20.45) Luigi Garlando presenta 'Per questo mi chiamo Giovanni. da un padre a un figlio il racconto della vita di Giovanni Falcone'.

Venerdì 29 luglio (ore 21.30) Marcello Veneziani presenta 'La cappa'.

Sabato 30 luglio (ore 21.30) Il libro della giungla, musical.

Domenica 31 luglio (ore 21.30) Cristiano Militello.

Teatrino del sole, Marina di Pisa (1-29 luglio)

Si rinnova l’appuntamento più atteso dai bambini col Teatrino del Sole di Marina di Pisa. La programmazione prevede eventi ogni venerdì di luglio, alle ore 21.30 in via Arni 4.

Venerdì 1 luglio, 'Robin Hood nel castello di Nottingham', a cura dei Guardiani dell’Oca di Chieti.

Venerdì 8 luglio, 'Pinocchio', a cura del Cerchio tondo di Lecco.

Venerdì 15 luglio, 'Storie in soffitta', a cura Accettella teatro di Roma.

Venerdì 22 luglio, 'Il mare blu' a cura Teatro del drago di Ravenna.

Venerdì 29 luglio, 'Fiabe al telefono', a cura Tieffeu di Perugia.

Agosto in musica, Marina di Pisa (16-19 agosto)

Torna la musica sul palco di piazza delle Baleari a Marina di Pisa: quattro concerti di big e un talent show. Una quattro giorni serrata di spettacoli dal vivo (inizio ore 21.30): si parte il 16 agosto con Michele Bravi per proseguire il 17 agosto con Motta, il 18 agosto con Mario Biondi e il 19 agosto con The Kolors.

Lo spettacolo continua sabato 20 agosto alle ore 21:30 con 'La Nazione Talent Show', sempre sul palco di piazza delle Baleari.

Eliopoli, Calambrone (giugno-settembre)

Il Calambrone si anima di spettacoli, talk e concerti da giugno a settembre con Eliopoli, la rassegna in piazza Antonio Madonna. Anche quest’anno si rinnova l’offerta variegata di incontri, dibattiti, concerti e animazione. Tra gli altri si segnalano, Incontro con Andrea Vianello (1 luglio), talk show con Asia Argento (15 luglio), Caporali Coraggiosi in concerto (22 luglio), Joe Bastianich in concerto (6 agosto), talk show con Michele Placido (26 agosto). La domenica sera in programma eventi per bambini.

Per ulteriori informazioni www.eliopolisummer.it

Pro loco Litorale Pisano (giugno-settembre)

Anche per l’estate 2022 la Pro Loco Litorale Pisano organizza un vastissimo calendario di eventi per animare le serate a Marina, Tirrenia e Calambrone. Si segnala la rassegna 'Notti Blu', organizzata al Golf Club di Tirrenia, un ciclo di incontri, spettacoli e concerti a cui sarà possibile abbinare anche aperitivo e cena.

Giovedì 23 giugno (ore 22.00) Sandra Milo con i Madaus.

Giovedì 7 luglio (ore 22.00) omaggio musicale a Milva.

giovedì 14 luglio (ore 22.00) 'La corte dei miracoli', spettacolo di magia.

Giovedì 21 luglio (ore 22.00) 'Il segreto di Susanna', spettacolo lirico comico.

Giovedì 28 luglio (ore 22.00) Giulia di Quilio, spettacolo di burlesque.

Venerdì 5 agosto (ore 22.00) Rick Hutton, concerto rock.

Giovedì 11 agosto (ore 22.00) Anna Meacci in “Volevo fare la dj, spettacolo comico.

Giovedì 18 agosto (ore 22.00) Angeli e Diavoli blues, teatro e musica.

Giovedì 25 agosto (ore 22.00) L’importanza delle prevenzione per la diagnosi precoce del tumore al seno.

Giovedì 1 settembre (ore 22.00) Katia Beni show.

Eventi Parco di San Rossore (giugno-luglio)

Si aggiunge per la prima volta nel cartellone di Marenia anche la rassegna di eventi curata da Parco di San Rossore che si terranno a Villa Giraffa, dentro la tenuta e che prevedono incontri letterari, spettacoli di danza e concerti.

Martedì 28 giugno (ore 18.30) 'Ambiente e Costituzione' di Sandro Pertici, modera Francesco Pozzi. Preceduto alle 17.30 dalla presentazione del libro di Pertici con Agnese Pini (direttore 'La Nazione') in sala Gronchi.

Giovedì 30 giugno (ore 18.00), 'Ribot nel Parco', rondò Cascine Vecchie: intitolazione rotonda Ribot, a seguire Renzo Castelli racconta 'Ribot a Pisa', modera Francesca Petrucci.

Venerdì 1 luglio (ore 18.30), 'Il più bel Cantico fra i Cantici', teatro danza, spettacolo liberamente ispirato a 'Il Cantico dei Cantici' nella traduzione di Guido Ceronetti, a cura Movimento in Actor e Concorda.

Martedì 5 luglio (ore 18.30), 'Salvarsi con il verde' di Andrea Mati, modera Francesca Petrucci.

Venerdì 8 luglio (ore 18.30), Picnic revolution musicale. Cantautori, ambiente e buon cibo, a cura associazione I cavalieri.

Martedì 12 luglio (ore 18.30), 'La biolibertà. Alla ricerca di nuovi equilibri tra persone ed animali', con Ciro Troiano, Massimo Vitturi, Lorenzo Bani, modera Raffaele Zortea.

Venerdì 15 luglio (ore 18.30), spiaggia del Gombo, Musica sull’acqua.

Martedì 19 luglio (ore 18.30), 'Attenti al lupo? La situazione tra mito e realtà', a cura del professor Apollonio, modera Raffaele Zortea.

Venerdì 22 luglio (ore 18.30), 'Duo Grandesso', con Damiano Grandesso, sassofoni, Marcello Grandesso, fisarmonica, a cura associazione Fanny Mendelssohn.

Martedì 26 luglio (ore 18.30), 'L’erba voglio cresce solo nel Parco', interviene Emilio Tomei, erbario pisano e Francesco Mati, “Linn e il segreto dell’erbario alchemico”, modera Francesca Petrucci.

Venerdì 28 luglio (ore 18.30), 'Nays', quintetto musicale.