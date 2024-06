Marenia: sul litorale si accende l'estate con musica, incontri e spettacoli

Un ricco cartellone di eventi per animare il litorale pisano e valorizzarne l’offerta turistica. Parte sabato 29 giugno, per concludersi il 28 settembre, la rassegna 'Marenia NonSoloMare 2024', promossa dal Comune di Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio Nord Ovest e con la collaborazione di Teatro di Pisa, Confcommercio Pisa, Proloco Litorale Pisano ed Eliopoli. Il cartellone di eventi, che coinvolgerà Marina, Tirrenia e Calambrone con incontri, presentazioni, concerti, spettacoli per bambini e talent show, tutti a ingresso gratuito, è stato presentato questa mattina, 26 giugno, con una conferenza stampa al Bagno Mary.

“Possiamo dire di essere giunti all'anno della svolta per quanto riguarda il numero degli eventi gratuiti su tutto il litorale pisano - ha dichiarato l’assessore al Turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini - sarà un'estate al mare a Tirrenia Marina di Pisa e Calambrone da non perdere e ricordare. A partire da Tirrenia a luglio con scrittori, giornalisti e critici letterari che si alterneranno sul palco di Ciclilandia, dove si svolgeranno anche laboratori rivolti ai bambini e giornate dedicate allo yoga e al benessere. Concerti e musical si invece in Piazza Belvedere con gli omaggi a Battisti, Dalla, Battiato, a Raffaella Carrà con Beatrice Baldaccini, agli anni 80 con Steve Martin, Sandy Marton e Le Dolce Vita, e la Notte Blu con Sergio Friscia curata da Confcommercio. Per passare poi a Marina di Pisa con Marina Dance Parade, sempre a luglio, e i grandi concerti di agosto dei Dire Straits Legacy, l'eredità della storica rock band che sarà affiancata dal bassista, cantante e produttore discografico Trevor Horn, Colapesce Dimartino, Santi Francesi. A Calambrone tra le numerose serate di Eliopoli avremo oltre a concerti e cover Claudio Cecchetto, Ronn Moss, Greg, Butinar, Pantani, per citarne solo alcuni. La Proloco organizzerà inoltre mostre fotografiche, miss litorale, il premio letterario 'Il delfino'. E per finire l'8 settembre i fuochi d'artificio”.

Come negli anni scorsi il riqualificato Parco di Ciclilandia a Tirrenia in Piazza dei Fiori sarà il giardino sul litorale che ospiterà la rassegna Dialoghi d’autore. Dal 6 luglio al 27 luglio un ricco calendario di presentazioni di libri e incontri con autori a cura delle librerie pisane, che darà modo di ascoltare e dialogare con diversi autori. Quest’anno l’iniziativa è stata organizzata con la partecipazione di due librerie: Libreria Pellegrini, Libreria Civico 14. Tra i numerosi ospiti gli autori Riccardo Chiaberge, Walter Siti, Rossella Martina, Veronica Galletta, Maria Pia Pagani, Aura Cenni e Lorenzo Donati, Gigi Paoli e Antonio Socci. In cartellone anche appuntamenti per il benessere fisico ('Yoga al mare') e laboratori creativi per i più piccoli con eventi anche a Marina di Pisa (Giardino delle scuole Viviani).

Sempre a Tirrenia, in piazza Belvedere, è in programma 'Luglio in musica' con 4 serate musicali. La prima (16 luglio) con il concerto di tre cantautori dedicato a Dalla Battisti e Battiato, seguito da una serata omaggio a Raffaella Carrà con Beatrice Baldaccini (17 luglio), una dedicata ai Mitici anni ’80, con ospiti icone del decennio come Sandy Marton e Tracy Spencer insieme al gruppo Le Dolce Vita (18 luglio). Il 19 luglio appuntamento con La Notte Blu di Tirrenia e con SergioFrisciaDjSet Live Animation.

A Marina di Pisa in piazza delle Baleari dal 18 al 21 agosto spazio ai grandi eventi musicali con concerti di musica dal vivo. A salire sul palco saranno Colapesce Dimartino (18 agosto), Dire Straits Legacy (19 agosto) e Santi Francesi (21 agosto). Il 20 agosto, sempre in piazza delle Baleari, la finale del talent show Notti di Talento, promosso da La Nazione. Tra gli altri eventi in programma Marina Dance Parade (5 luglio) in collaborazione con Confcommercio Pisa.

A Calambrone, invece, si svolgerà 'Eliopoli Summer' (piazza A. Madonna) con musica dal vivo, incontri, spettacoli e talk show che animeranno la piazza di Eliopoli per tutta l’estate. Domenica 8 settembre l’appuntamento con l’ormai tradizionale e atteso spettacolo pirotecnico sul lungomare di Marina.