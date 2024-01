Maria Antonietta al Cinema Lumière di Pisa

Maria Antonietta ha suonato in anteprima la scorsa primavera il suo disco 'La Tigre Assenza'. Poi il 26 maggio l'album è uscito per Warner, è trascorsa l’estate, le date nei festival, l’apertura a Lana del Rey, e ora la cantautrice ritorna con la voglia di suonare quel disco, questa volta di fronte a un pubblico che ha potuto ascoltarlo e conoscerlo.

L'artista

Maria Antonietta, al secolo Letizia Cesarini, è una cantautrice nata a Pesaro nel 1987. Dopo aver autoprodotto il suo primo disco nel 2010 'Marie Antoinette wants to suck your young blood' e dopo aver fondato il progetto shoegaze 'Young Wrists' nella sua Pesaro, confeziona l’esordio (omonimo) in italiano registrato e prodotto da Dario Brunori nel 2012.

Scrive un racconto, Santa Caterina al Sinai, pubblicato da Minimum Fax per l’antologia Cosa volete Sentire.

Il disco è seguito da 'Sassi' (2014), prodotto da Colombre e Marco Imparato, e 'Deluderti' (2018), prodotto sempre con Colombre.

Laureata in Storia dell’arte, ha dedicato una serie di reading alla creatività femminile, e alle sue poetesse del cuore.

Come scrittrice ha pubblicato nel 2019 per Rizzoli il libro di poesie e racconti 'Sette ragazze imperdonabili. Un libro d’ore'.

A Febbraio 2020 partecipa al Festival di Sanremo come ospite di Levante, insieme a Francesca Michielin, nella serata dei duetti.

Nel 2021 vince il 'Premio Pierangelo Bertoli A muso duro', ed è la conduttrice della serie Sky 'Sacra bellezza – Storie di santi e reliquie' sul mondo dell’arte sacra.

Nel 2023 pubblica per Warner il suo quarto disco 'La Tigre Assenza'.

Da qualche mese è giurata del Premio Strega Poesia