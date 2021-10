Maria Cassi in 'Mammamia!'

Alla Città del Teatro sabato 23 ottobre arriva Maria Cassi, l’attrice fiesolana porterà sul palco l’ironia e l’entusiasmo che la contraddistinguono insieme alla capacità eccezionale di coinvolgimento del pubblico. Con 'Mammamia!' in un un mix di comicità e pura poesia, rimetterà in scena i personaggi dei suoi spettacoli più esilaranti, per un racconto del tutto nuovo. Un perfetto puzzle di 'differenze' pieno di forza, entusiasmo, umorismo, osservazione e divertimento. L’attrice, in questo spettacolo, mette una lente sul suo/nostro mondo e lo mostra attraverso i suoi occhi, facendo morir dal ridere i partecipanti con una carrellata esilarante di personaggi e caratteri che, a ben guardare, si ritrovano con le loro differenze anche tra le città preferite dell’attrice come Firenze, Parigi, New York o fra le millenarie differenze tra ragazze e ragazzi, fra uomo e donna, parlando di cibo e di amore. Per Maria Cassi il teatro diventa così antidoto alle terribili paure delle attuali diversità dove le varie provenienze dei popoli e delle loro culture diventano patrimonio di condivisione collettiva.

Biglietteria e prevendita presso il teatro da lunedì al venerdì dalle 10 alle 14; mercoledì dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 19. Prevendita Circuito Boxoffice Toscana e TicketOne e on line. La sera di spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 20.00. biglietteria@lacittadelteatro.it tel. 050/744400 (int. 1) cell. 345/8212494 www.lacittadelteatro.it

