'Marina Brasil Fest': tre giorni di concerti, stages e mostre al Circolo Il Fortino

Quest'anno il Brasil Festival festeggia la sua ventesima edizione insieme all'Associazione Encontro!

Tutti invitati al Marina Brasil Fest, evento di tre giorni (da venerdì 22 luglio a domenica 24 luglio) organizzato insieme al Brasil Festival (https://www.brasilfestival.org/).

La kermesse è stata ideata nel 2002 dall'Associazione M.A.M.B.O., attiva nella promozione culturale multietnica. Nel 2022 il Brasil Festival si trasforma in “federazione di realtà italiane di appassionati”. In 20 edizioni del festival sono stati realizzati oltre 300 concerti, 14 mostre, 9 rassegne cinematografiche, 16 dibattiti, 26 tra corsi e stages, 14 appuntamenti con la cucina brasiliana, DJ sessions.

Il tutto coinvolgendo oltre 40 locali, 17 comuni e ben oltre 100.000 spettatori.



Programma:

?????? ?????? ????, ?? ??????????? ??? ?? ?? ?????? ????????

Presso il Circolo Arci Il Fortino - Via della Sirenetta, 6, 56128 Marina di Pisa

A Cura di: Circolo Arci Il Fortino, Associazione Encontro, Brasil Festival

??????ì - ???????? ?? ?????????????

Ore 18:30 - Mostra fotografica 'Un secolo di curve eleganti', a 10 anni dalla scomparsa di Oscar Niemeyer. A cura di Mauro Cicchetti

Ore 19:00 - Presentazione del libro 'Le radici dell’acqua' di Vincenza Lorusso. La vita di un medico spesa tra Africa, Brasile e il resto dell’America Latina

Ore 20:00 - Cena italo/brasileira a cura del Fortino (Bobó de Camarão+fritto di mare)

Ore 21:30 - Conferenza Spettacolo 'O Samba nasceu lá na Bahia' (Nelson Machado chitarra e voce)

?????? - ???????? ???????? ?? ????ó

Ore 16:00 – Stage di Forro’ con Giovanni Vaccari / Stage di Canto con Ivete Souzah

Ore 18:30 - Roda de Capoeira del gruppo Capoeira Angola Guerreiro De Palmares

Ore 20:00 - Cena a cura del 'Fortino'

Ore 21:30 - Concerto: Pé no Chão

Mariane Reis - Voce

Modestino - Fisarmonica

Simone Martelli - Chitarra

Giovanni Vaccari - Zabumba

???????? – ???????? ???????? ?? ?????

Ore 16:00 Stage di Percussioni Brasiliane con Itaiata de Sa / Stage di Samba no pé con Tatiana Muller, della community Samba na Italia

Ore 19:00 - Presentazione Libro 'Storie e leggende dei samba' di Marcelo Sola. Con la partecipazione di Ivete Souzah.

Ore 20:00 - Cena a cura del Fortino

Ore 20:30 - Roda de Samba do Encontro, con la partecipazione speciale di Roda Spaziale di Firenze

Ore 21:30 - Concerto Ton Ramos Band

Ton Ramos Chitarra e voce

Giorgio Dolce chitarra

Fuzica da Mangueira percussioni

David Domilici Percussioni

Riccardo Neri batteria



Ogni sera sarà aperto l'angolo della caipirinha, con tante altre emozioni da scoprire

Ogni stage costa 15 euro

Prenotazioni cena e stages:

050 36195

Per info eventi e stages:

328 7154474 - 348 0446520

Per l'iscrizione agli stage vi invitiamo a compilare il seguente form:



Per info: associazioneencontro@gmail.com