Dj set, musica e divertimento: torna il Marina Dance Parade

Torna il Marina Dance Parade , l'evento più pazzo e imprevedibile dell'estate pisana. Appuntamento a venerdì 7 luglio con il free musical festival, giunto alla sua quarta edizione, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord/Terre di Pis a, il patrocinio del comune di Pisa il contributo di Fipe, Sib, Silb. Sarà una serata tutta da vivere, un tuffo inebriante nella musica dance made in Italy , con i più importanti dj set nazionali e internazionali.

L'evento, organizzato intorno ai due palchi principali, uno in piazza Baleari-Largo Pontecorvo con Metempsicosi, l'altro in piazza Viviani con l'intramontabile Rememories anni '90 , prevede anche una ricca e gustosa area street food in via Tullio Crosio, e poi, a cura di ColleEventi, l'esibizione delle scuole di ballo, uno spazio giochi attrezzato dedicato completamente ai bambini in via Maiorca, attrazioni varie sul Lungomare. Tra gli artisti già confermati, gli intramontabili Mario Più, Ricky Le Roy e Luca Pechino, il principe Maurice con il progetto Metempsicosi; per Rememories '90 ci sono le conferme di Niki The Voice, Francesco Bix Bizio, Roby D, Clock e molti altri.