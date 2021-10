Marina sui passi di D'Annunzio per 'RiscopriAmo Pisa'

Continuano i tour guidati con l’iniziativa RiscopriAmo Pisa, avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 25 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del partecipante e la data del tour.

Il tour in partenza domenica 31 ottobre alle ore 10.30 ed alle ore 14.30 ha come titolo 'Marina di Pisa...sui passi di D’Annunzio'.

Una passeggiata da Bocca d’Arno fino alla Tenuta di Tombolo percorrendo i sentieri naturalistici e le vie del paese alla ricerca di quei dettagli che ci faranno riscoprire la storia di Marina di Pisa a cavallo tra ‘800 e ‘900. Da località a vocazione balneo-terapica a meta frequentata da celebre vate D’Annunzio e da altri poeti, pittori e stravaganti personaggi che animarono la vita del paese. Un viaggio nel tempo che ci riporta al periodo della Belle Époque, ai vaporetti sul fiume e ai primi viaggi sul trammino, l’architettura liberty, le ampie spiagge e i tipici chalet di legno ormai consumati dalla lenta azione del mare e del vento. A fare da sfondo ai nostri racconti sarà la natura selvaggia che da sempre ha influenzato la bellezza e scandito la vita di questa cittadina.

Meeting Point:Obelisco di Garibaldi presso il Porto di Pisa. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.

