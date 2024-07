Martina Smeraldi live show al Penelope Sexy Disco

Martina Smeraldi, la regina italiana dell’intrattenimento per adulti, si esibirà dal vivo sabato 6 luglio presso il Sexy Disco Penelope di Pontedera (Pisa) a partire dalle ore 21.



L’appuntamento è a partire dalle ore 21:00 per i biglietti con cena inclusa (30-45 €), dalle ore 22:00 per i con 1 Free Drink Inclusa (inizio spettacoli alle 22:30). Gradita la prenotazione in quanto i posti sono limitati. I tickets sono disponibili online e presso la biglietteria del locale.



Per ulteriori dettagli e prenotazioni, potete contattare il numero +393409707900 - per prenotare Online clicca qui.



L’evento è riservato ai maggiori di 18 anni. La direzione si riserva il diritto d’ingresso.