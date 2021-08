L'acoustic duo Marz&Luz a La Nunziatina

Per la musica al giardino de La Nunziatina è la volta di Marz&Luz. L'acoustic duo nasce dall'idea di due amici, Marzia Pellegrino (voce) e Lorenzo Galli (chitarra e voce), di trasmettere spensieratezza alle persone in questo periodo difficile e pieno di pensieri. I due, musicisti professionisti, portano sul palco serenità, gioia e comicità, grazie alla loro capacità di intrattenere ed animare il pubblico con la loro affinità sul palco. Il repertorio si concentra sulla musica attuale, dal pop all'indie (Gazzelle, Pinguini Tattici Nucleari e Levante) con anche un occhio alla musica storica italiana e straniera (soul, blues, r&b) Un viaggio non solo musicale, costruito per poter abbracciare la spensieratezza dei due musicisti, senza farsi mancare momenti riflessivi e introspettivi. Appuntamento a mercoledì 11 agosto alle 19.

