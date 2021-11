'Masquerade': concerto degli auguri 2021

Ritorna la spumeggiante Orchestra di Fiati della Società Filarmonica Pisana al Teatro Verdi di Pisa con il Concerto degli auguri dal titolo 'Masquerade', evento in favore di Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per prenotarsi basta registrarsi su

Il programma spazia dalla musica classica, al musical fino alla musica da film. Apre il concerto un brano che difficilmente si ha l’occasione di ascoltare dal vivo, ma che rappresenta una pietra miliare per tutti i trombonisti: il Concertino op. 4 di Ferdinand David per trombone e orchestra, con solista Guido Gemignani che già nel 2017 si è esibito in prima esecuzione, sempre al Teatro Verdi di Pisa, nel Concerto per Trombone e Banda Militare di Rimsky-Korsakov. Poi una sorta di rivalsa scaramantica verso le mascherine che dobbiamo continuare a portare: una panoramica che attraversa i più diversi generi ed epoche musicali, sempre seguendo il tema conduttore delle maschere. Brani famosissimi che non potranno che commuovere, trascinare, suggestionare, divertire.



Con il patrocinio del Comune di Pisa e il contributo della Fondazione Pisa.