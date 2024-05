Massimo Carlotto a Scrittori in borgo a Pisa

Massimo Carlotto, uno dei più importanti scrittori di noir internazionali, sarà ospite della rassegna Mercoledì 19 giugno, per presentare il suo ultimo libro appena pubblicato da Einaudi, che si intitola 'Trudy'



Lo scrittore dialogherà con Piergiorgio Pulixi



Massimo Carlotto è nato a Padova, dove vive. È considerato uno dei migliori scrittori di noir e hard boiled a livello internazionale. I suoi romanzi sono tradotti nelle principali lingue. Per Einaudi ha pubblicato, con Francesco Abate, il bestseller Mi fido di te (2007 e 2015), Respiro corto (2012), Cocaina (con Gianrico Carofiglio e Giancarlo De Cataldo, 2013), con Marco Videtta, i quattro romanzi del ciclo «Le Vendicatrici» (Ksenia, Eva, Sara e Luz; la serie è stata ripubblicata nei Super ET nel 2014) e Trudy (2024).



Il libro:

Un ex commissario ai vertici di un'agenzia di security, una giovane di provincia il cui marito è scomparso. Due persone che vengono da mondi lontanissimi e che si ritrovano al centro di un intrigo di potere. Un gioco dove ognuno fa le sue mosse nell'ombra, mentre la posta sul tavolo diventa sempre piú alta.



Dopo aver letto Trudy, camminando per strada ti verrà voglia di guardarti le spalle.



L'evento è organizzato in collaborazione con l' Associazione Culturale Sarda di Pisa 'Grazia Deledda'