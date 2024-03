Match di improvvisazione teatrale 'Dolci tentazioni' al Teatro Nuovo

Sta per cominciare il torneo di Match D'Improvvisazione Teatrale targato ADA - Arsenale delle Apparizioni.

Dopo il successo degli anni scorsi con le Facoltà Universitarie e i Primi Piatti, è arrivato il momento di assistere alla sfida tra quattro squadre ispirate a un'altra tradizione italiana: i dolci.

Per questo nella prima serata del torneo si scontreranno, sul palco del Teatro Nuovo, due squadre agguerritissime:

Team Ramisù

vs

Team Burro (e marmellata)



Chi la spunterà? Chi si accattiverà i voti del pubblico? Chi sarà bacchettato dall'implacabile arbitro? Cosa potranno mai rappresentare? Ma è davvero tutto improvvisato?

La risposta a questa e ai vostri mille altri quesiti domenica 24 marzo dalle ore 21.00 presso il Teatro Nuovo in Piazza dalle Stazione a Pisa.

Il torneo 'Dolci tentazioni' ha ufficialmente inizio!



E' possibile acquistare il biglietto di ingresso alla biglietteria del teatro o su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/torneo-improvvisazione-teatrale-team-ramisu-vs-team-burro-e-marmellata?fbclid=IwAR19Kdon9pOAA0fbgjH0VwrWbXk5gAY_-B9XTamPOsJoJCv9qeiWEs2qDEs