Match di improvvisazione teatrale: la finale del torneo

ADA - Arsenale Delle Apparizioni vi invita alla finale del suo Torneo di Improvvisazione Teatrale.



Sabato 1 giugno si scontreranno sul palco del Teatro Nuovo le squadre Team Ramisù e Team Burro (e marmellata) in un Match senza esclusione di colpi che deciderà quale squadra sarà la vincitrice del Torneo!



Cosa aspettarsi? Il format più amato dal pubblico pisano: due squadre di improvvisatori pronti a tutto, un arbitro senza pietà, due maestri di cerimonia che coordineranno la serata, storie improvvisate di ogni genere e varie durate.

Come in ogni Match, il pubblico è sovrano: sarete voi a decidere chi vincerà la serata, aggiudicandosi i punti che potrebbero garantire l'accesso alla finale del torneo.



Saranno le avvolgenti e cremose improvvisazioni del Team Ramisù a conquistarvi o saranno la semplicità e genuinità del Team Burro ad avere il sopravvento?

Riusciranno i membri del Team Burro a rimanere imbattuti o cadranno proprio in finale con un colpo di coda del Team Ramisù?



Venite a decidere le sorti del Torneo SABATO 1 GIUGNO dalle ore 21.15 presso il TEATRO NUOVO (Piazza della Stazione - Pisa)!



E' possibile acquistare il biglietto presso il Teatro Nuovo o online su ciaotickets: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/finalissima-torneo-improvvisazione?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR357eTKCp4a5MYwH5o2jHBd4RBGw3N23AZ7OuPwg0g_6m-WYfSCp8i20KE_aem_AcYfsX_cJeoNW6UMBnXYU9Z7Ah5f03_n2eq4AqwxyCQvYpoyPIjZO57LhhsgNvJlEesF2fuZWxsL-ekEJunWTgvs