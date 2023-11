Match di improvvisazione teatrale: Pisa vs Roma

Dopo tanto tempo torna a Pisa una sfida che da anni infiamma gli animi di pubblico ed Improvvisatori!

La Squadra di Pisa e la Squadra di Roma si incontreranno sul palcoscenico del Teatro Nuovo. ADA e Mirò ancora una volta insieme per regalarvi uno spettacolo imprevedibilmente meraviglioso.

Le regole sono sempre le stesse: due squadre, i temi del pubblico, un incorruttibile arbitro, punti, falli e il voto decisivo e inappellabile del pubblico.



È tempo di tornare a proporre temi, votare le improvvisazioni e sostenere la vostra squadra preferita in uno spettacolo che non risparmierà niente e nessuno.