Match di improvvisazione teatrale: team frolla vs team burro (e marmellata)

ADA - Arsenale Delle Apparizioni vi invita alla quarta serata del suo Torneo di Improvvisazione Teatrale, l'ultimo incontro prima della finale.

Domenica 26 maggio si scontreranno sul palco del Teatro Nuovo le squadre Team Frolla e Team Burro (e marmellata) in un Match senza esclusione di colpi che deciderà quale squadra potrà andare in finale!

Cosa aspettarsi? Il format più amato dal pubblico pisano: due squadre di improvvisatori pronti a tutto, un arbitro senza pietà, due maestri di cerimonia che coordineranno la serata, storie improvvisate di ogni genere e varie durate.

Come in ogni Match, il pubblico è sovrano: sarete voi a decidere chi vincerà la serata, aggiudicandosi i punti che potrebbero garantire l'accesso alla finale del torneo.



Tra una improvvisazione mista ed una comparata, una crostata e una sana merenda casalinga, venite a godervi uno spettacolo in cui potrebbe succedere di tutto, venite a suggerire temi, venite a godervi un signor Match d'Improvvisazione Teatrale!



E' possibile acquistare il biglietto presso il Teatro Nuovo o online su ciaotickets: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/team-frolla-vs-team-burro-e-marmellata